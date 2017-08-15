Госкомитет: В большинстве случаев подвергшиеся насилию лица не обращаются в госструктуры

"Говоря бытовое насилие, подразумевается не только физическое насилие и избиение"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Помимо просветительских мероприятий, Мониторинговая группа по гендерному равенству и борьбе с насилием над детьми применяет также меры наказания".

Об этом в заявлении Report сказал старший консультант отдела правового обеспечения Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Турал Гусейнзаде.

По его словам, подобные мониторинговые группы действуют во всех районах страны (включая столичные районы): "В мониторинговые группы входят представитель районных полицейских управлений, прокуратуры, структур образования и здравоохранения, председатель Комиссии опеки и попечительства. При поступлении в комиссию обращения сразу же проводится заседание Мониторинговой группы. Группа производит осмотр указанного дома (квартиры). Для устранения сложившейся ситуации, члены группы проводят профилактическую работу, беседуют с членами семьи и т.д. Однако, кроме бесед и просветительских мероприятий, также применяются меры наказания. При выявлении Мониторинговой группой признаков физического насилия, виновный наказывается в соответствующем законодательством порядке".

По словам Т. Гусейнзаде, в большинстве случаев подвергшиеся насилию лица не обращаются в госструктуры: "При выявлении таких семей они регистрируются как конфликтные. Ежемесячно проверяется ситуация в таких семьях и составляется отчет. Только в 2016 году на учет по стране взято 4114 конфликтных семей".

Официальный представитель Госкомитета напомнил о принятии в 2010 году законодательства в области предотвращения бытового насилия: "Известны 4 вида бытового насилия: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Говоря бытовое насилие, подразумевается не только физическое насилие или избиение. Виды бытового насилия различны. К примеру, супруг не разрешает жене работать и она обращается по этому поводу в комитет. Это также является бытовым насилием, однако в данном случае конфликт отсутствует. Встречаются случаи, когда муж ежедневно приходит домой в нетрезвом состоянии, применяет силу в отношении членов семьи. Все это считается общим бытовым насилием. То есть, говоря бытовое насилие, не стоит подразумевать только физическое насилие, избиения и убийство. Препятствование обучению ребенка на выбранном им факультете, направление его на другую специальность также является видом бытового насилия".

Т. Гусейнзаде подчеркнул, что закон "О пресечении бытового насилия" принят для защиты от физического, сексуального, психологического и экономического насилия не только женщин, но и других членов семьи, в том числе и детей.