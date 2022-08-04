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Госкомитет: В Агалы планируется переселить еще 727 жителей

Госкомитет: В Агалы планируется переселить еще 727 жителей Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана проводит опросы жителей села Агалы Зангиланского района с целью определения их социально-экономического, образовательного, демографического положения, текущей деятельности, приносящей до
Социальная защита
4 августа 2022 г. 10:58
Госкомитет: В Агалы планируется переселить еще 727 жителей

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана проводит опросы жителей села Агалы Зангиланского района с целью определения их социально-экономического, образовательного, демографического положения, текущей деятельности, приносящей доход, самозанятости и занятости, оценки их потребностей и изучения их мнения о поэтапном возвращении.

Как сообщили Report в Госкомитете, к опросам привлечены лица в возрасте 16-63 года.

Опросы, очные интервью, исследования и встречи фокус-групп, подготовленные Госкомитетом совместно с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев с использованием пилотных методологий, проводятся в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском и Бейлаганском районах, где наиболее компактно проживают жители Агалы.

В целом, в село Агалы планируется переселить еще 727 жителей. Для оценки потребностей 492 трудоспособных жителей и, соответственно, эффективного обеспечения их занятости проводятся соответствующие опросы.

На заключительном этапе будут проанализированы результаты опросов, совместно с соответствующими структурами будут проведены ярмарки труда, встречи с работодателями и другие оптимальные мероприятия для улучшения знаний и навыков каждого трудоспособного вынужденного переселенца, обеспечения соответствующей занятости.

Опросы планируется завершить в августе этого года.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Ağalıya daha 727 sakinin köçürülməsi nəzərdə tutulur"

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