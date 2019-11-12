Госкомитет: Вынужденные переселенцы будут переселены из общежития с обрушившейся крышей

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев распространил информацию в связи с обрушением в Баку крыши общежития, в котором размещены вынужденные переселенцы.

Как сообщили Report в Госкомитете, инцидент произошел 11 ноября по адресу Наримановский район, улица Назима Гаджиева, 6.

Часть крыши на 4-ом этаже расположенного по этому адресу общежития обрушилась.

На месте побывали представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев:

"В настоящее время на месте идет разбирательство в связи с 17 семьями вынужденных переселенцев, временно проживающих в этом общежитии. Стало известно, что в жилой площади, где обрушилась крыша, проживает уроженец Джабраильского района, не являющийся вынужденным переселенцем. Ни одна из проживающих в общежитии семей вынужденных переселенцев не понесла финансовых потерь в результате инцидента. С учетом аварийности здания Госкомитет ведет работы по временному размещению этих семей в различных поселках в пустых квартирах жилищного фонда, предусмотренного для чрезвычайных ситуаций".