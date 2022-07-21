Госкомитет распространил информацию об очередном переселении в Агалы

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев распространил информацию о переселении граждан в село Агалы, которое было заново отстроено на основе концепции “умного села” в Зангиланском районе.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев распространил информацию о переселении граждан в село Агалы, которое было заново отстроено на основе концепции “умного села” в Зангиланском районе.

Как сообщили Report в Госкомитете, 21 июля из городка “Зангилан” в поселке Масазыр Абшеронского района отправились очередные переселяющиеся в село Агалы.

Еще 48 человек (10 семей), которые около тридцати лет живут с тоской по родным краям, будут постоянно проживать в предоставленных им домах в недавно отстроенном селе с самой современной инфраструктурой. Переселенные семьи были выбраны в основном из числа живших в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях.

Согласно действующему законодательству, вынужденные переселенцы смогут воспользоваться мерами социальной защиты, определенными для них государством, в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства.

Переселение в село Агалы продолжится последовательно на основе графика предоставления нового жилья Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев.