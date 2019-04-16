Госкомитет проводит разбирательство в связи с избиением ученика родителем в Баку

"В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей начато разбирательство в связи с родительским насилием над одним из учеников полной средней школы №158, расположенной на территории Ясамальского района Баку".

Об этом Report заявил заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Он отметил, что по факту Госкомитетом ведется разбирательство посредством мониторинговой комиссии, созданной в Исполнительной власти Ясамальского района: "В связи с этим в юридическом и детском отделах Госкомитета начаты разбирательства. У нас имеются все данные, однако окончательная информация будет дана по завершении расследования инцидента".

Отметим, что 15 апреля ученик начальных классов полной средней школы №158, расположенной на территории Ясамальского района Баку, обратился к одному из учителей с жалобой на боли в ногах. При осмотре тела ученика на верхних частях обоих его ног были обнаружены многочисленные синяки. Ребенок признался, что его дома побил отец. С целью обследования ребенка вызвали скорую неотложную помощь, ребенок был осмотрен врачом в больнице.