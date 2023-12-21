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Госкомитет подготовит предложения для борьбы с неплательщиками алиментов

Госкомитет подготовит предложения для борьбы с неплательщиками алиментов Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей подготовит предложения для борьбы с неплательщиками алиментов.
Социальная защита
21 декабря 2023 г. 16:20
Госкомитет подготовит предложения для борьбы с неплательщиками алиментов

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей подготовит предложения для борьбы с неплательщиками алиментов.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя госкомитета Садагат Гахраманова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей.

Гахраманова отметила, что отказ от уплаты алиментов необходимо приравнивать к бытовому и экономическому насилию.

"Госкомитет намерен в ближайшее время подготовить ряд предложений по данному вопросу", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Aliment verməyənlərlə mübarizə üçün yeni təkliflər hazırlanacaq

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