Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям.

В информации, предоставленной Report комитетом, отмечается, что в последние дни обращает на себя внимание распространение новостей, отражающих трагические факты о детях в средствах массовой информации и на страницах социальных сетей.

"Потому что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, пренебрежение некоторыми родителями своими обязанностями перед детьми, злоупотребление своими правами, а также пренебрежение, равнодушие и невнимательность приводят к возникновению неблагоприятных событий с детьми.

Но как не допустить этих казусов, на что обратить внимание родителей?

Родители должны понимать, что мысли и особенности каждого ребенка отличаются от мыслей и характеристик других сверстников, принять это и учитывать во всех своих действиях и поведении", - говорится в сообщении комитета.