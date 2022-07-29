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Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям.
Социальная защита
29 июля 2022 г. 22:19
Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям.

В информации, предоставленной Report комитетом, отмечается, что в последние дни обращает на себя внимание распространение новостей, отражающих трагические факты о детях в средствах массовой информации и на страницах социальных сетей.

"Потому что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, пренебрежение некоторыми родителями своими обязанностями перед детьми, злоупотребление своими правами, а также пренебрежение, равнодушие и невнимательность приводят к возникновению неблагоприятных событий с детьми.

Но как не допустить этих казусов, на что обратить внимание родителей?

Родители должны понимать, что мысли и особенности каждого ребенка отличаются от мыслей и характеристик других сверстников, принять это и учитывать во всех своих действиях и поведении", - говорится в сообщении комитета.

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Версия на азербайджанском языке Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi valideynlərə müraciət edib

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