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Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов

Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов Эти дома построены на территории Баку, Сумгайыта, Абшерона, а также Самухского и Лянкяранского районов
Социальная защита
8 января 2021 г. 12:52
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
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"Построенные в прошлом году по линии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев квартиры и жилые комплексы для вынужденных переселенцев переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты. Эти квартиры будут переданы семьям шехидов".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов заявил в интервью Yeni TV.

Он отметил, что речь идет о поселках и жилых комплексах, насчитывающих 4 700 квартир:

"Эти дома построены на территории Баку, Сумгайыта, Абшерона, а также Самухского и Лянкяранского районов. Квартиры уже готовы к использованию. В то же время дома оснащены социальной технической инфраструктурой. То есть квартиры полностью готовы к заселению".

Заместитель председателя отметил, что механизм распределения квартир находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты.

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Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom" şəhid ailələrinə təqim olunması üçün 4 700 mənzili nazirliyə verdi

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