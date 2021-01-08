Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов

Эти дома построены на территории Баку, Сумгайыта, Абшерона, а также Самухского и Лянкяранского районов

"Построенные в прошлом году по линии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев квартиры и жилые комплексы для вынужденных переселенцев переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты. Эти квартиры будут переданы семьям шехидов".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов заявил в интервью Yeni TV.

Он отметил, что речь идет о поселках и жилых комплексах, насчитывающих 4 700 квартир:

"Эти дома построены на территории Баку, Сумгайыта, Абшерона, а также Самухского и Лянкяранского районов. Квартиры уже готовы к использованию. В то же время дома оснащены социальной технической инфраструктурой. То есть квартиры полностью готовы к заселению".

Заместитель председателя отметил, что механизм распределения квартир находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты.