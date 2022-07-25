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Госкомитет обнародовал число жителей, переселенных в село Агалы

Госкомитет обнародовал число жителей, переселенных в село Агалы Завершился первый этап переселения граждан в село Агалы, построенное на основе концепции “умного села” в Зангиланском районе Азербайджана.
Социальная защита
25 июля 2022 г. 12:17
Госкомитет обнародовал число жителей, переселенных в село Агалы

Завершился первый этап переселения граждан в село Агалы, построенное на основе концепции “умного села” в Зангиланском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

25 июля из городка «Зангилан», расположенного в поселке Масазыр Абшеронского района, в село Агалы переселена очередная группа граждан.

Еще 55 человек - 11 семей - на выделенных Госкомитетом транспортных средствах отправились в село Агалы для постоянного проживания. Согласно действующему законодательству, вынужденно перемещенные лица смогут воспользоваться установленными государством мерами социальной защиты в течение трех лет после возвращения на постоянные места жительства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi Ağalı kəndinə köçürülən sakinlərin sayını açıqlayıb

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