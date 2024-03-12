Госкомитет: Необходимо усовершенствовать законодательство для предотвращения ранних браков

В Азербайджане необходимо усовершенствовать законодательство для предотвращения ранних браков.

В Азербайджане необходимо усовершенствовать законодательство для предотвращения ранних браков.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на общественных обсуждениях на тему родственных браков.

По ее словам, благодаря просветительским мероприятиям Госкомитету удалось сформировать в обществе негативное отношение к ранним бракам.

"Количество ранних браков в стране сократилось в 5-6 раз. Но статистика по-прежнему не радует. Изменения в законодательстве сыграли важную роль в борьбе с ранними браками. Тем не менее, есть пробелы в законодательстве, над устранением которых мы работаем", - сказала она.