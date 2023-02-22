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Госкомитет: Не стоит давать подвергшимся насилию женщинам неуместные советы

Госкомитет: Не стоит давать подвергшимся насилию женщинам неуместные советы Зачастую близкие и родственники советуют женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия, быть терпеливыми, не спешить с обращением в правоохранительные органы.
Социальная защита
22 февраля 2023 г. 13:32
Госкомитет: Не стоит давать подвергшимся насилию женщинам неуместные советы

Зачастую близкие и родственники советуют женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия, быть терпеливыми, не спешить с обращением в правоохранительные органы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила начальник отдела правовой защиты Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Т. Ибрагимова отметила, что убийства в семьях происходят не внезапно, к ним ведет долгий путь безответного насилия и невмешательства со стороны. По ее словам, подобные трагедии являются результатом многолетнего психологического, экономического и физического насилия.

"В таких вопросах очень важно своевременное обращение за помощью в органы защиты. Мы видим, что в обращениях в комитет преобладают, в основном, факты психологического давления, в большинстве случаев от женщин в возрасте 25-40 лет", - сказала начальник отдела.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi zorakılığa məruz qalan qadınlara uyğunsuz məsləhətlər verən ailə üzvlərini qınayıb

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