Госкомитет: Не стоит давать подвергшимся насилию женщинам неуместные советы

Зачастую близкие и родственники советуют женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия, быть терпеливыми, не спешить с обращением в правоохранительные органы.

Зачастую близкие и родственники советуют женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия, быть терпеливыми, не спешить с обращением в правоохранительные органы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила начальник отдела правовой защиты Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Т. Ибрагимова отметила, что убийства в семьях происходят не внезапно, к ним ведет долгий путь безответного насилия и невмешательства со стороны. По ее словам, подобные трагедии являются результатом многолетнего психологического, экономического и физического насилия.

"В таких вопросах очень важно своевременное обращение за помощью в органы защиты. Мы видим, что в обращениях в комитет преобладают, в основном, факты психологического давления, в большинстве случаев от женщин в возрасте 25-40 лет", - сказала начальник отдела.