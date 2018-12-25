Госкомитет: Насилие против женщин и девочек - удар по мировой безопасности

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Уже всеми принято, что насилие в отношении женщин и девочек наносит удар по глобальному миру и безопасности".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она отметила, что насилие против женщин в целом создает препятствия для достижения социальной стабильности и экономического развития страны: "Каждое насильственное действие, в том числе бытовое насилие – это серьезное нарушение прав женщин. Бытовое насилие создает тяжелые физические, эмоциональные, экономические и социальные последствия для женщин, детей, семей и в целом общества. Поэтому исключительно важно проявлять к вопросу адекватное отношение. Как вы знаете, для обеспечения глубокого изучения проблемы, понимания и борьбы с ней при исполнительных властях всех районов мы создали мониторинговые группы.

В результате регулярно проводимых с членами группы тренингов, встреч наблюдается активность членов группы. Они более оперативно помогают людям, подвергнувшимся насилию, принимают соответствующие меры в отношении применившего насилие человека".