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Госкомитет начал разбирательство в связи с видеокадрами унижения подростка в Барде

Госкомитет начал разбирательство в связи с унижением подростка

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей приступил к разбирательству в связи с видеокадрами, на которых запечатлено физическое и моральное насилие над подростком в Бардинском районе.

Об этом в ответ на запрос Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, в связи с инцидентом в детском отделе Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей ведется разбирательство, в связи с данным фактом расследование будет продолжено в правоохранительных органах.

Отметим, что в соцсетях и СМИ распространились видеокадры с физическим и моральным насилием над подростком в Бардинском районе. На видео подростка оскорбляют, унижают и подвергают физическому насилию.

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