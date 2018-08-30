Госкомитет начал расследование в связи с избиением ребенка в бакинском детском саду

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей начал расследование в связи с избиением 2-летнего Давида Шюкюрзаде в расположенном в Ясамальском районе детском саду "Наргиз".

Как сообщили в Госкомитете в ответ на запрос Report, в настоящее время для дачи юридической оценки вопросу ведутся переговоры с Исполнительной властью Ясамальского района.

"Если вопрос освещался в СМИ, безусловно, правоохранительные органы также рассмотрят вопрос и дадут юридическую оценку", - отмечается в запросе.

Директор детского сада "Наргиз" Фарида Гаджиева в заявлении Report сказала, что сделано обращение в правоохранительные органы: "С участием сотрудников правоохранительных органов и родителя были просмотрены записи с камер наблюдения детсада. Просмотрели все - с момента прихода ребенка в детсад и ухода из него. Ни одного негативного или беспокоящего ребенка случая не было. Более того, увидев ласковое обращение с ребенком, родитель записал это на телефон. Такое освещение ситуации заставляет задуматься и меня. Не могу связаться с родителем, чтобы узнать причину такого представления вопроса. 21 августа вечером нам позвонили, что произошел такой случай. Мы 22 августа просмотрели запись с камеры. В записях того дня мы не увидели никаких проблем. Во всех комнатах имеются камеры. Просто родитель утверждает, что это внутри беседки. Однако до того момента на всех записях ребенок был очень веселым".

Отметим, что в соцсетях утверждается, что ребенок был избит в детском саду.