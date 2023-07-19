Госкомитет: Количество обращений в связи с бытовым насилием выросло на 10%

По сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с бытовым насилием выросло на 10%.

По сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с бытовым насилием выросло на 10%.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова сказала на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев 2023 года.

"Среди поступивших обращений 350 были связаны с исполнением судебных решений, 225 - бытовым насилием, 129 - трудоустройством, 123 - получением различных социальных пособий, помощи, пенсий, 91 - оказанием помощи в прохождении медобследования и лечения", - подчеркнула председатель Госкомитета.