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Госкомитет: Количество обращений в связи с бытовым насилием выросло на 10%

Госкомитет: Количество обращений в связи с бытовым насилием выросло на 10% По сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с бытовым насилием выросло на 10%.
Социальная защита
19 июля 2023 г. 11:10
Госкомитет: Количество обращений в связи с бытовым насилием выросло на 10%

По сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с бытовым насилием выросло на 10%.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова сказала на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев 2023 года.

"Среди поступивших обращений 350 были связаны с исполнением судебных решений, 225 - бытовым насилием, 129 - трудоустройством, 123 - получением различных социальных пособий, помощи, пенсий, 91 - оказанием помощи в прохождении медобследования и лечения", - подчеркнула председатель Госкомитета.

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Версия на английском языке Appeals to State Committee on domestic violence up by 10%
Версия на азербайджанском языке Komitəyə məişət zorakılığı ilə bağlı müraciətlər 10% artıb

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