 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госкомитет: Если матери хотят защитить дочерей от насилия, тогда они должны правильно воспитывать своих сыновей

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Если матери хотят защитить дочерей от насилия, тогда они должны правильно воспитывать своих сыновей".

    Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку V женском форуме сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

    Она отметила, что в Азербайджане проделана большая работа по предотвращению бытового насилия, но этот вопрос все еще беспокоит государство:

    "Для еще большего усиления работы в этом направлении была создана онлайн база данных о бытовом насилии. Банк данных ускоряет работу мониторинговых групп на местах, обеспечивает своевременное предотвращение случаев без тяжелых последствий".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi