Госкомитет: Если матери хотят защитить дочерей от насилия, тогда они должны правильно воспитывать своих сыновей

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Если матери хотят защитить дочерей от насилия, тогда они должны правильно воспитывать своих сыновей".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку V женском форуме сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она отметила, что в Азербайджане проделана большая работа по предотвращению бытового насилия, но этот вопрос все еще беспокоит государство:

"Для еще большего усиления работы в этом направлении была создана онлайн база данных о бытовом насилии. Банк данных ускоряет работу мониторинговых групп на местах, обеспечивает своевременное предотвращение случаев без тяжелых последствий".