Госкомитет: Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству в ближайшие дни

Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству Азербайджана в ближайшие дни.

Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству Азербайджана в ближайшие дни.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на 92-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Баку.

По ее словам, в ближайшие дни в Кабинет министров будут представлены проекты требований к качеству услуг в государственных и негосударственных социальных учреждениях, предусмотренных планом действий по реализации детской стратегии, и критериев обеспечения прав детей во всех областях.