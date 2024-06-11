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Госкомитет: Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству в ближайшие дни

Госкомитет: Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству в ближайшие дни Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству Азербайджана в ближайшие дни.
Социальная защита
11 июня 2024 г. 12:04
Госкомитет: Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству в ближайшие дни

Документ с критериями по правам детей будет представлен правительству Азербайджана в ближайшие дни.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на 92-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Баку.

По ее словам, в ближайшие дни в Кабинет министров будут представлены проекты требований к качеству услуг в государственных и негосударственных социальных учреждениях, предусмотренных планом действий по реализации детской стратегии, и критериев обеспечения прав детей во всех областях.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: Uşaq hüquqlarına dair meyarlar sənədi yaxın günlərdə hökumətə təqdim ediləcək

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