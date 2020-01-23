Госкомитет Азербайджана заинтересовался пропажей школьницы из Гянджи

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана приступил к разбирательству в связи с пропажей в Гяндже без вести ученицы 10-го класса Гюльчин Мамедовой.

Об этом в ответ на запрос Report сказал завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, в настоящее время представители Госкомитета приступили к совместному разбирательству с сотрудниками правоохранительных органов: "С нашей стороны разбирательство проводится посредством мониторинговых комиссий. Разбирательства осуществляются совместно с правоохранительными органами. К процессу привлечены юристы и психологи. В настоящее время в месте проживания Гюльчин Мамедовой берутся объяснительные у определенных лиц. По итогам разбирательства будет дана подробная информация."

Э.Сафаров напомнил, что в Азербайджане создан механизм мониторинга по защите прав детей: "Мы еще раз заявляем, что любое равнодушное отношение к детям, насилие, жестокость недопустимы и в таких случаях эти люди должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством".

21 января ученица десятого класса гянджинской городской полной средней школы №39 Гюльчин Мамедова 2004 г.р. вышла из дома, чтобы навестить дядю, и не вернулась.