Госкомитет: 300 семей вынужденных переселенцев будут переселены в новые квартиры в поселке Умид

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Квартиры в 4-х пятиэтажных зданиях, построенные в поселке Умид Гарадагского района по второму этапу для 300 семей, также будут выданы вынужденным переселенцам, проживающим в тяжелых условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

По информации структуры, в прошлом году в жилой комплекс "Гобу Парк", построенный в поселке Локбатан по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках мероприятий корпоративной социальной ответственности на средства местных субъектов предпринимательства, были переселены проживающие в тяжелых условиях семьи вынужденных переселенцев. В настоящее время на данной территории продолжается строительство жилого комплекса "Гобу Парк-2".

Сегодня состоялась жеребьевка между семьями вынужденных переселенцев, которые будут переселены в новые квартиры в поселке Умид.

На церемонии коснулись государственной заботы о вынужденных переселенцах, работ, выполняемых для улучшения их жилищных условий, материального благополучия.

Главы семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в 9 объектах на территории Гарадагского района, тянули жребий, чтобы определить здание, номер квартир.

Напомним, что основа поселка Умид была положена в 1999 году с вводом в эксплуатацию 110 частных жилых домов для беженцев и вынужденных переселенцев. Согласно госпрограмме, в 2014 году в поселке на первом этапе для 200 семей вынужденных переселенцев были построены и сданы в эксплуатацию три пятиэтажных здания, школа на 220 ученических мест. На втором этапе на территории помимо жилых зданий построены детсад на 140 мест, административное здание, медпункт и пр.