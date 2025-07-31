О нас

Госинспекция труда напомнила о правах работников в экстремальную жару

Госинспекция труда напомнила о правах работников в экстремальную жару Госинспекция труда напомнила о правах работников в экстремальную жару
Социальная защита
31 июля 2025 г. 11:41
Госинспекция труда напомнила о правах работников в экстремальную жару

Государственная инспекция труда выступила с напоминанием для всех работодателей о необходимости принятия экстренных мер по обеспечению безопасности сотрудников в условиях экстремальной жары, когда температура воздуха превышает отметку в 41°C.

Как сообщает Report, ведомство подчеркнуло критическую важность соблюдения норм охраны труда в период аномально высоких температур.

Согласно действующему Трудовому кодексу, при температуре воздуха выше 41°C работодатели обязаны немедленно приостановить все виды работ, проводимые на открытом воздухе, а также в помещениях, не оборудованных системами кондиционирования.

Работникам должны предоставляться регулярные перерывы для отдыха и восстановления. Количество и продолжительность таких перерывов определяются совместным решением работодателя и профсоюзной организации предприятия.

Особо важным аспектом является то, что все перерывы, предоставляемые работникам из-за высокой температуры, должны включаться в рабочее время. При этом заработная плата за время таких вынужденных перерывов должна выплачиваться в полном объеме в соответствии с установленной тарифной ставкой работника.

В случаях, когда работа полностью приостанавливается из-за экстремальных температурных условий, оплата времени вынужденного простоя не может составлять менее двух третей тарифной ставки работника. Такое положение обусловлено тем, что простой происходит по причинам, не зависящим от самого работника.

Госинспекция также отметила, что в ситуациях, когда специфика производства позволяет изменить график работы, рабочий день может быть разделен на части с длительным перерывом в самое жаркое время суток.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DƏMX isti hava ilə bağlı işəgötürənlərə xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi