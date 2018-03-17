Гошгар Тахмазли: Отменена сертификация производимой в Азербайджане продукции

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Сертификация всей производимой в Азербайджане продукции отменена".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Медиа и безопасное питание" заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что все предпринимательские структуры должны знать об этом: "Потому что впредь, продукции будет выдаваться сертификаты по ассортименту. Субъекты будут взяты на учет относительно продовольственной безопасности. После определенных проверок они смогут получить сертификаты".

Г. Тахмазли отметил, что изменения связаны с экспортом в страны Европы.