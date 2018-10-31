Гошгар Тахмазли: C завтрашнего дня в отношении ряда компаний-импортеров продтоваров будет применяться упрощенная система контроля

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "За последние 4 месяца в ходе проведения госконтроля компаний-импортеров продовольственных товаров была установлена безопасность импортируемой в страну продукции 56 компаний".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, результаты лабораторных исследований всех партий этой продукции за истекшие 4 месяца дают основание говорить о надежности этих компаний.

Председатель агентства отметил, что с завтрашнего дня, то есть с 1 ноября, в отношении ряда компаний-импортеров продовольственных товаров будет применяться упрощенная система контроля.