Гошгар Тахмазли: C завтрашнего дня в отношении ряда компаний-импортеров продтоваров будет применяться упрощенная система контроля

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "За последние 4 месяца в ходе проведения госконтроля компаний-импортеров продовольственных товаров была установлена безопасность импортируемой в страну продукции 56 компаний".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.
По его словам, результаты лабораторных исследований всех партий этой продукции за истекшие 4 месяца дают основание говорить о надежности этих компаний.
Председатель агентства отметил, что с завтрашнего дня, то есть с 1 ноября, в отношении ряда компаний-импортеров продовольственных товаров будет применяться упрощенная система контроля.
Samirə AbdullayevaАвтор новости