Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Госфонд социальной защиты: Изменения в порядке уплаты социальных взносов обсуждаются

    Социальная защита
    • 23 октября, 2025
    • 10:21
    Госфонд социальной защиты: Изменения в порядке уплаты социальных взносов обсуждаются

    Изменения в системе уплаты обязательных государственных социальных взносов для работников ненефтегазового и негосударственного секторов экономики пока находятся на стадии обсуждения.

    Об этом сообщили Report в Государственном фонде социальной защиты.

    "Общественность будет проинформирована в случае каких-либо изменений в законодательстве по данному вопросу", - подчеркнули в фонде.

    Напомним, с 1 января 2019 года в стране действует переходная система: для работников с месячным доходом до 200 манатов удерживается 3% из дохода и 22% от работодателя; если доход превышает 200 манатов, удерживается 6 манатов + 10% с суммы сверх лимита и 44 маната + 15% от работодателя.

    При этом в проекте поправок к Налоговому кодексу, включенном в бюджетный пакет на 2026 год, льготы по подоходному налогу для этих категорий работников не продлены.

    Согласно документу, в 2026 году лица с доходом до 2 500 манатов будут платить 3%, в 2027-м - 5%, а с 2028-го - 7 %.

    Для доходов от 2 500 до 8 000 манатов предусмотрена прогрессивная шкала: в 2026 году - 75 манатов + 10% с превышения, в 2027-м - 125 манатов + 10%, в 2028-м - 175 манатов + 10%.

    Для доходов свыше 8 000 манатов налог составит: в 2026 году - 625 манатов + 14%, в 2027 году - 675 манатов + 14 %, в 2028 году - 725 манатов + 14%.

    Поправки вступят в силу после утверждения президентом Ильхамом Алиевым.

    социальные взносы льготы налоги
    Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİ

    Последние новости

    10:34

    Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:34

    Активы ГНФАР превысили $70 млрд

    Финансы
    10:34

    В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человек

    Происшествия
    10:23

    В Азербайджане завтра будут произведены все соцвыплаты

    Социальная защита
    10:23

    ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    10:21

    Госфонд социальной защиты: Изменения в порядке уплаты социальных взносов обсуждаются

    Социальная защита
    10:12

    В Казахстане в результате ДТП погибли 12 человек

    В регионе
    10:07

    Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:05
    Фото

    Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше

    Карабах
    Лента новостей