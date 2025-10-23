Госфонд социальной защиты: Изменения в порядке уплаты социальных взносов обсуждаются

Изменения в системе уплаты обязательных государственных социальных взносов для работников ненефтегазового и негосударственного секторов экономики пока находятся на стадии обсуждения.

Об этом сообщили Report в Государственном фонде социальной защиты.

"Общественность будет проинформирована в случае каких-либо изменений в законодательстве по данному вопросу", - подчеркнули в фонде.

Напомним, с 1 января 2019 года в стране действует переходная система: для работников с месячным доходом до 200 манатов удерживается 3% из дохода и 22% от работодателя; если доход превышает 200 манатов, удерживается 6 манатов + 10% с суммы сверх лимита и 44 маната + 15% от работодателя.

При этом в проекте поправок к Налоговому кодексу, включенном в бюджетный пакет на 2026 год, льготы по подоходному налогу для этих категорий работников не продлены.

Согласно документу, в 2026 году лица с доходом до 2 500 манатов будут платить 3%, в 2027-м - 5%, а с 2028-го - 7 %.

Для доходов от 2 500 до 8 000 манатов предусмотрена прогрессивная шкала: в 2026 году - 75 манатов + 10% с превышения, в 2027-м - 125 манатов + 10%, в 2028-м - 175 манатов + 10%.

Для доходов свыше 8 000 манатов налог составит: в 2026 году - 625 манатов + 14%, в 2027 году - 675 манатов + 14 %, в 2028 году - 725 манатов + 14%.

Поправки вступят в силу после утверждения президентом Ильхамом Алиевым.