Глава госагентства: За день в ASAN Xidmət регистрируется более 400 браков

"В 2019 году в центры ASAN xidmət поступило более 9 миллионов обращений".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, за семь лет своего существования в центры ASAN xidmət поступило 35 410 334 обращений от 6 734 892 граждан: "Это означает, что каждый гражданин обращался в центры ASAN Xidmət как минимум 5 раз".

Председатель отметил, что среднесуточное количество обращений в центры составляет 30 871: "За день 2390 человек обращаются в центры ASAN Xidmət впервые. Чаще всего граждане обращаются за получением удостоверений личности. В течение дня в центрах выдается 3718 удостоверений личности. В то же время за день в ASAN Xidmət регистрируется 408 браков".