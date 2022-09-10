Госагентство: В этом году более 42 тыс. граждан назначена инвалидность

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-августе 2022 года назначило инвалидность 42,5 тыс. человек.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-августе 2022 года назначило инвалидность 42,5 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, из них 13,6 тысячи получили первичную и 28,9 тысячи - повторную инвалидность.

За последние 8 месяцев в реабилитационных учреждениях агентства также были оказаны реабилитационные услуги 29,3 тыс. человек, 9,4 тыс. человек получили 42,1 тыс. реабилитационных средств.