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Госагентство: В этом году более 42 тыс. граждан назначена инвалидность

Госагентство: В этом году более 42 тыс. граждан назначена инвалидность Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-августе 2022 года назначило инвалидность 42,5 тыс. человек.
Социальная защита
10 сентября 2022 г. 12:07
Госагентство: В этом году более 42 тыс. граждан назначена инвалидность

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-августе 2022 года назначило инвалидность 42,5 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, из них 13,6 тысячи получили первичную и 28,9 тысячи - повторную инвалидность.

За последние 8 месяцев в реабилитационных учреждениях агентства также были оказаны реабилитационные услуги 29,3 тыс. человек, 9,4 тыс. человек получили 42,1 тыс. реабилитационных средств.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 42 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

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