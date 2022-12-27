Госагентство: В этом году 56,7 тыс. человек получили инвалидность

В этом году инвалидность назначена 56,7 тыс. человек.

В этом году инвалидность назначена 56,7 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2022 год.

По его словам, оценка инвалидности проводилась через электронную инфраструктуру, на основе информации, которую медицинские учреждения вносят в электронную систему, без контакта гражданин-чиновник (эксперт): "После введения новых критериев оценки инвалидности 14 063 лицам была назначена инвалидность на основании процентного нарушения функций организма. Также в текущем году в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны услуги медицинской и социально-психологической реабилитации 48 650 лицам с инвалидностью, что в 6 раз больше, чем в прошлом году. Также в этом году более 26,6 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 57,8 тыс. средствами реабилитации".