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Госагентство: В этом году 56,7 тыс. человек получили инвалидность

Госагентство: В этом году 56,7 тыс. человек получили инвалидность В этом году инвалидность назначена 56,7 тыс. человек.
Социальная защита
27 декабря 2022 г. 15:44
Госагентство: В этом году 56,7 тыс. человек получили инвалидность

В этом году инвалидность назначена 56,7 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2022 год.

По его словам, оценка инвалидности проводилась через электронную инфраструктуру, на основе информации, которую медицинские учреждения вносят в электронную систему, без контакта гражданин-чиновник (эксперт): "После введения новых критериев оценки инвалидности 14 063 лицам была назначена инвалидность на основании процентного нарушения функций организма. Также в текущем году в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны услуги медицинской и социально-психологической реабилитации 48 650 лицам с инвалидностью, что в 6 раз больше, чем в прошлом году. Также в этом году более 26,6 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 57,8 тыс. средствами реабилитации".

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Версия на азербайджанском языке Bu il 56,7 min şəxsə əlillik təyin edilib

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