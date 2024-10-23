Госагентство проводит курсы для последующего трудоустройства на фабрике в Ханкенди

В Ханкенди к курсам Государственного агентства занятости Азербайджана привлечены около 300 бывших переселенцев.
Об этом Report сообщили в Госагентстве.
Бывшие вынужденные переселенцы, которые будут жить на освобожденных от оккупации территориях, а в настоящее время расселены в прилегающие районы, обучаются по профессиям оператора швейного оборудования, швеи и специалиста по грузовым перевозкам.
В период обучения им выплачивается ежемесячная стипендия.
Успешно прошедшие курсы, состоящие из теоретической и практической частей, будут трудоустроены на швейную фабрику в Ханкенди, которую планируется запустить, подчеркивает агентство.
Председатель правления агентства Садиг Алиев встретился с участниками курсов.