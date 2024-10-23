О нас

Госагентство проводит курсы для последующего трудоустройства на фабрике в Ханкенди

Госагентство проводит курсы для последующего трудоустройства на фабрике в Ханкенди 10:45 утра
Социальная защита
23 октября 2024 г. 11:11
Госагентство проводит курсы для последующего трудоустройства на фабрике в Ханкенди

В Ханкенди к курсам Государственного агентства занятости Азербайджана привлечены около 300 бывших переселенцев.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые будут жить на освобожденных от оккупации территориях, а в настоящее время расселены в прилегающие районы, обучаются по профессиям оператора швейного оборудования, швеи и специалиста по грузовым перевозкам.

В период обучения им выплачивается ежемесячная стипендия.

Успешно прошедшие курсы, состоящие из теоретической и практической частей, будут трудоустроены на швейную фабрику в Ханкенди, которую планируется запустить, подчеркивает агентство.

Председатель правления агентства Садиг Алиев встретился с участниками курсов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə 300-ə yaxın müdavim peşələrə yiyələnir

Самое важное

Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi