Госагентство проводит курсы для последующего трудоустройства на фабрике в Ханкенди

10:45 утра

В Ханкенди к курсам Государственного агентства занятости Азербайджана привлечены около 300 бывших переселенцев.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые будут жить на освобожденных от оккупации территориях, а в настоящее время расселены в прилегающие районы, обучаются по профессиям оператора швейного оборудования, швеи и специалиста по грузовым перевозкам.

В период обучения им выплачивается ежемесячная стипендия.

Успешно прошедшие курсы, состоящие из теоретической и практической частей, будут трудоустроены на швейную фабрику в Ханкенди, которую планируется запустить, подчеркивает агентство.

Председатель правления агентства Садиг Алиев встретился с участниками курсов.