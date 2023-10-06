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Госагентство прокомментировало вопрос о ветеране Отечественной войны

Госагентство прокомментировало вопрос о ветеране Отечественной войны В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации внесли ясность в вопрос о состоянии здоровья ветерана Отечественной войны Вугара Гусейнова.
Социальная защита
6 октября 2023 г. 13:00
Госагентство прокомментировало вопрос о ветеране Отечественной войны

В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации внесли ясность в вопрос о состоянии здоровья ветерана Отечественной войны Вугара Гусейнова.

Как сообщает Report, комментируя видеоролик, размещенный участником Отечественной войны в социальных сетях, начальник отдела по связям с общественностью госагентства Турал Гурбанов отметил, что Вугару Гусейнову не была присвоена инвалидность из-за отсутствия каких-либо признаков.

Представитель госагентства сообщил, что в 2021 году Вугар Гусейнов прошел визуальное обследование в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации для установления инвалидности.

"Проводившие обследование специалисты профильных учреждений установили, что диагноз, указанный в справке Центральной военно-врачебной комиссии, не дает оснований для установления инвалидности В.Гусейнову. Кроме того, по итогам визуального обследования также не было найдено соответствующих признаков", - сказал он.

По словам представителя агентства, В.Гусейнов по сей день не обращался в службу занятости для трудоустройства.

"Вугару Гусейнову с 1 января 2022 года выплачивается ежемесячная президентская пенсия в размере 80 манатов. В связи с полученными на войне травмами он также получил единовременную страховую выплату в размере 2750 манатов", - сказал он.

T.Гурбанов также подчеркнул, что повторного обращения для оценки инвалидности от Вугара Гусейнова в последующий период также не поступало.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi Vətən müharibəsi veteranı ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib

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