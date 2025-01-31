Госагентство привлекло к профессиональной подготовке еще 112 человек 

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана привлекло еще 112 безработных граждан к подготовительным курсам по востребованным на рынке труда профессиям.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, курсы организованы в бакинском, гянджинском, гёйчайском и карабахском центрах профессиональной подготовки агентства.
В рамках учебного процесса студенты выполняют практические и теоретические задания. Успешно окончившие курсы будут трудоустроены.
В настоящее время агентство организует подготовительные курсы по 175 приоритетным направлениям.