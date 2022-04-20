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Госагентство подтвердило инвалидность 6 955 граждан в этом году

Госагентство подтвердило инвалидность 6 955 граждан в этом году За первый квартал текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 6 955 гражданам.
Социальная защита
20 апреля 2022 г. 12:31
Госагентство подтвердило инвалидность 6 955 граждан в этом году

За первый квартал текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 6 955 гражданам.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

3 037 гражданам назначена первичная инвалидность, а 3 918 - повторная.

За первый квартал 2022 года установлено в 2,1 раза больше случаев инвалидности, чем за аналогичный период прошлого года.

Социальные льготы для лиц с ограниченными возможностями здоровья были назначены в проактивной форме посредством электронной системы.

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Версия на азербайджанском языке Bu il əlillik və sosial ödənişlər təyin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

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