Госагентство подтвердило инвалидность 6 955 граждан в этом году

За первый квартал текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 6 955 гражданам.

За первый квартал текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 6 955 гражданам.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

3 037 гражданам назначена первичная инвалидность, а 3 918 - повторная.

За первый квартал 2022 года установлено в 2,1 раза больше случаев инвалидности, чем за аналогичный период прошлого года.

Социальные льготы для лиц с ограниченными возможностями здоровья были назначены в проактивной форме посредством электронной системы.