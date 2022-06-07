Госагентство: Около 12 тыс. ветеранов войны и членов семей шехидов обеспечены работой

"После Отечественной войны продолжается работа по трудоустройству 13 тысяч ветеранов и около 3 тысяч членов семей шехидов".

"После Отечественной войны продолжается работа по трудоустройству 13 тысяч ветеранов и около 3 тысяч членов семей шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, на сегодняшний день трудоустроено около 12 тысяч человек из этой категории: "Около 6 тысяч из них привлечены к программе самозанятости, около 3 тысяч - обеспечены работой. Группа лиц прошла курсы профессиональной подготовки. В настоящее время процесс продолжается. Продолжаются курсы профессиональной подготовки по программному обеспечению группы ветеранов".