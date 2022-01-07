Госагентство объяснило причину отказов в назначении инвалидности

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана назвало причину отказов в присвоении инвалидности.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана назвало причину отказов в присвоении инвалидности.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

По его словам, за прошлый год в Азербайджане оценено более 200 тыс. направлений по назначению инвалидности, включенных в электронную систему: "В прошлом году в стране было проведено более 60 тыс. назначений инвалидности. Из них 18 тыс. инвалидность была присвоена впервые, около 43 тыс. - повторно, а почти по 12 тыс. направлений был дан отказ в назначении инвалидности. Еще по около 60 тыс. направлений был дан отказ, так как они были неполными. Около 56 тыс. направлений, оформленных до завершения полного курса лечения, также были возвращены, так как присутствует необходимость в дополнительном лечении. По около 700 направлениям был дан отказ по причине не подтверждения диагноза".