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Госагентство обратилось к гражданам перед началом онлайн-продажи квартир

Госагентство обратилось к гражданам перед началом онлайн-продажи квартир Агентство социальных услуг обратилось к гражданам в преддверии онлайн-продажи квартир при организации Министерства труда и социальной защиты населения.
Социальная защита
21 января 2023 г. 13:55
Госагентство обратилось к гражданам перед началом онлайн-продажи квартир

Агентство социальных услуг обратилось к гражданам в преддверии онлайн-продажи квартир при организации министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщил Report пресс-секретарь агентства Мурад Хашимов, в последние дни появилось немало объявлений, в которых риелторы предлагают свои посреднические услуги при покупке квартир, выставляемых на продажу министерством в интернете.

В Агентстве призвали граждан не верить подобного рода объявлениям, которые призваны ввести людей в заблуждение: "Посредники преследуют цель получения прибыли путем обмана людей. Продажа квартир будет осуществляться в режиме онлайн через интернет-портал ms.sosial.gov.az, поэтому в каком-либо посреднике необходимости нет. Каждый желающий может без труда зайти на портал и подробно ознакомиться с выставленными на продажу квартирами. Забронировать квартиру они смогут в день начала продажа квартир. На портале опубликована видеоинструкция, в которой изложена вся подробная информация о процессе продажи квартир".

23 января 2023 года в 10:00 министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) начнет онлайн-продажу квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах.

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Версия на азербайджанском языке Agentlikdən satışa çıxarılacaq mənzillərlə bağlı çağırış: "Vasitəçilik elanlarına, təkliflərə aldanmayın!"

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