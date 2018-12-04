Госагентство: Больше всех электронные визы в Азербайджан получили граждане Ирана - СПИСОК

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день иностранцам, желающим посетить Азербайджан, выдано около 900 000 электронных виз".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльнур Нифталиев.

Он сказал, что по количеству обращений в первую десятку стран входят Исламская Республика Иран (227 745), Саудовская Аравия (68 073), Пакистан (66 755), Турция (56 546), Индия (52 759), Объединенные Арабские Эмираты (43 402), Израиль (37 949), Туркменистан (34 044), Великобритания (31 147) и Германия (23 195).

Завотделом напомнил, что граждане 95 стран и лица без гражданства могут обратиться за получением электронной визы.

Э.Нифталиев отметил, что согласно указу президента Ильхама Алиева "О совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах Азербайджанской Республики", начиная с 15 мая этого года в аэропортах с международным статусом началась выдача виз ASAN.

Пресс-секретарь Агентства отметил, что в настоящее время упрощенный визовый режим применяется для граждан Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Китайской Народной Республики, Индонезии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Корея, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Королевства Саудовская Аравия, Сингапура, Турецкой Республики, Японии, США: "С полученной в аэропорту визой граждане Турецкой Республики могут пробыть в стране 60 дней, граждане остальных стран - 30 дней. Визы для граждан Японии выдаются бесплатно".