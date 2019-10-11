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Госагентство: 1185 человек были нелегально заняты на строительстве

Госагентство: 1185 человек были нелегально заняты на строительстве

Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана объявил о количестве проведенных на объектах строительства до сих пор мониторингов, направленных на регулирование трудовых отношений.

Как сообщает Report, на пресс-конференции, посвященной двухлетней деятельности передвижного мониторинга, заместитель директора центра Мурад Фатуллаев заявил, что по состоянию на сегодняшний день было проведено 158 мониторингов: 

"Проверки охватили 6120 человек. Было установлено, что 1185 из них были наняты без трудовых договоров или контрактов на обслуживание. Мониторинги охватили 300 работодателей. В ходе проверок уровень нелегальной занятости составил 19,4%".

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