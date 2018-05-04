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    ГМС: Кардинальных шагов в связи с кадровыми перестановками не предпринято

    Вусал Гусейнов получит высшее специальное звание

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В Государственной миграционной службе кардинальных шагов в связи с кадровыми перестановками не предпринято".

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Государственной миграционной службы (ГМС).

    Как сообщили из структуры, новый начальник ГМС Вусал Гусейнов сказал на совещании, что будут проведены кадровые реформы: 

    "Однако в настоящее время кардинальных шагов в связи с кадровыми перестановками не предпринято".

    В ГМС также сообщили, что начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в настоящее время не имеет высшего специального звания.

    Ожидается, что Вусал Гусейнов получит высшее специальное звание, соответствующее его должности.

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