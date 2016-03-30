Главное управление МВД открыло новый веб-сайт

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Начал работу новый веб-сайт Главного управления паспорта, регистрации и миграции (ГУПРМ) министерства внутренних дел (http:/bpqmi.gov.az/).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

С помощью сайта граждане могут получить подробную информацию об общегражданском паспорте, удостоверении личности, полномочиях Главного управления и т.п.

Через раздел электронных услуг можно также обратиться в Главное управление в электронной форме и произвести онлайн-оплату соответствующих пошлин.

Кроме того, на веб-сайте размещен подготовленный ГУПРМ специальный просветительский видеоролик об общегражданских паспортах и удостоверениях личности. Здесь визуально и кратко объясняется процедура выдачи гражданам документов.

Отметим, что ГУПРМ постоянно пытается совершенствовать методы оказания услуг гражданам.

В качестве примера можно привести организацию выездных услуг во всех регионах страны, включая столицу, возможность смс-извещений и общение с гражданами через Facebook.