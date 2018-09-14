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    Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД приступило к выдаче удостоверений личности нового поколения

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня выдача удостоверений личности нового поколения, наряду со службами регистрации и удостоверения личности территориальных органов полиции, будет также осуществляться и в Главном паспортном, регистрационном и миграционном управлении МВД.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД АР.

    Зарегистрированные в городе Баку граждане для получения удостоверений личности нового поколения могут обращаться в Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД 6 дней в неделю с 9 до 18:00.

    Отметим, что в новых удостоверения личности имеется электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также его биометрическое фото и другие индивидуальные данные. 

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