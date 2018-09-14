Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД приступило к выдаче удостоверений личности нового поколения

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня выдача удостоверений личности нового поколения, наряду со службами регистрации и удостоверения личности территориальных органов полиции, будет также осуществляться и в Главном паспортном, регистрационном и миграционном управлении МВД.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД АР.

Зарегистрированные в городе Баку граждане для получения удостоверений личности нового поколения могут обращаться в Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД 6 дней в неделю с 9 до 18:00.

Отметим, что в новых удостоверения личности имеется электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также его биометрическое фото и другие индивидуальные данные.