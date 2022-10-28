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Глава администрации: В Киевской области готовятся пережить сложную зиму

Глава администрации: В Киевской области готовятся пережить сложную зиму Одним из основных целей Украины по обеспечение защиты граждан во время отопительного сезона является создание пунктов обогрева. В связи с этим, в Киевской области начала разворачиваться сеть из 720 пунктов, которые будут действовать на территории всей об
Социальная защита
28 октября 2022 г. 12:48
Глава администрации: В Киевской области готовятся пережить сложную зиму

Администрация Киевской области готовится к зимнему сезону, который обещает быть сложным после того, как российские войска нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава Киевской области Алексей Кулеба.

По его словам, для защиты граждан во время отопительного сезона в области начала разворачиваться сеть из 720 пунктов обогрева.

"В основном это большие административные здания, которые могут вмещать в себя определенное количество людей - от 50 до 300. Мы готовим эти административные здания для того, чтобы они были автономными. Эта автономность должна выдерживать более 24 часов", - добавил он.

По его словам, Россия осуществила серьезные агрессивные атаки по нескольким энергетическим объектам столицы Украины Киева:
"Есть разрушения и повреждения как средней тяжести, так и достаточно тяжелые, которые потребуют длительного ремонта, на что может понадобиться и год. Все что можно было сделать за месяц - эти работы уже выполнены, другая часть будет выполняться планово до середины ноября"

А.Кулеба назвал героями энергетиков и всех, кто был привлечен к ликвидации последствий атак, так как они работали несмотря на воздушные тревоги и риски новых обстрелов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Head of military administration: Network of over 700 heating points to operate throughout Kyiv region being deployed
Версия на азербайджанском языке Administrasiya rəhbəri: “Kiyev vilayətində 700-dən çox isitmə məntəqəsi qururuq"

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