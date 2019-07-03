Глава МВД Азербайджана отберет сотрудников в Полк быстрого реагирования

МВД Азербайджана объявило конкурс на вакантные места в Полку быстрого реагирования (ночная смена).

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 20 июля в 08:00 министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов проведет строевой смотр по адресу город Баку, проспект Нобеля, 69.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, ростом выше 180 см, спортивного телосложения, не имеющие судимость, завершившие службу в армии, имеющие бакинскую прописку и постоянно проживающие в Баку.

Пришедшие на строевой смотр должны предъявить удостоверение личности. Учитывая особенности работы, кандидаты пройдут медицинский осмотр, будет проверен уровень их знаний и физической подготовки. Преимущество будет отдано кандидатам, имеющим высшее образование, имеющим навыки работы на компьютере и свободно владеющим иностранным языком (главным образом, английским).