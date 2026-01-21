Глава комитета ММ: За 7 лет сумма социальных пособий и надбавок в Азербайджане увеличилась в 5 раз

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане в период с 2018 по 2025 годы минимальная пенсия увеличилась в 2,9, средняя ежемесячная пенсия - в 2,6, сумма социальных пособий и надбавок - в 5, сумма адресной государственной социальной помощи - в 2,4 раза.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

    Он отметил, что в бюджете на 2026 год на социальные расходы, включая образование, здравоохранение и социальное обеспечение, предусмотрено 17,1 млрд манатов, что составляет около 41% всех бюджетных расходов.

    По его словам, средний ежемесячный размер трудовых пенсий в 2025 году составил 540 манатов, а в 2026 году ожидается рост до 590 манатов. При этом средняя пенсия по возрасту в текущем году прогнозируется на уровне 629 манатов, что на 53 маната больше показателя прошлого года.

    MM-in komitə sədri: Son yeddi ildə ölkədə sosial müavinət və təqaüdlərin məbləği 5 dəfə artıb

