Глава ИВ: Большинство жителей оползневой зоны на Баилово хотят вернуться в свои дома

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Большинство жителей оползневой зоны на Баилово хотят вернуться в свои дома".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал глава Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдар Азизов.

По его словам, рассматриваются обращения жильцов касательно переезда в свои дома:

"Проблема в том, что несмотря на то, что процесс ослабел, он не прекратился. Ученые должны дать заключение, согласно которому мы можем разрешить жильцам вернуться в свои дома. Данный вопрос не простой. Мне кажется, что проблема решится в кратчайшие сроки".

Напомним, что Кабмин распорядился о переселении на съемные квартиры лиц, живущих в оползневой зоне на Баилово.

Согласно распоряжению, выделены средства для временного размещения на съемных квартирах 98 семей (в соответствии с составом семьи).