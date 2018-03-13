Глава Исполнительной власти: Сумма выделяемых средств жителям оползневой зоны на Баилово будет увеличена

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "В целях увеличения объема помощи жителям домов, расположенных в зоне оползня на Баилово, состоялась встреча. Мы стараемся, чтобы вопрос в скором времени нашел свое решение".

Как сообщает Report, об этом на встрече с жителями оползневой зоны на Баилово сказал глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов.

"В связи с тем, что сумма маленькая, я поднял вопрос в Кабинете министров. Вопрос по увеличению суммы будет решен до конца этой недели", - добавил Э.Азизов.

Участвовавший во встрече представитель Сабаильского управления энергоснабжения и продажи Араз Манафов сказал, что был проведен полный осмотр территории Телебашни, где произошел оползень:

"Проведены работы по очистке территории, подача электроэнергии в 6 индивидуальных жилых домов невозможна. В зависимости от общего заключения, подача электроэнергии в эти дома может быть восстановлена в ближайшие дни. Но, естественно, это будет невозможно в случае продолжения оползневого процесса".

Напомним, что Кабинет министров принял распоряжение в связи с переселением на арендное жилье жителей домов, находящихся в зоне оползня. В соответствии с распоряжением, выделены средства для временного размещения в съемных квартирах 98 семей (в соответствии с составом семьи). В ближайшие дни планируется переселить жителей в съемные квартиры.