Глава государства: За прошедшие 14 лет численность населения увеличилась на 1,5 млн человек

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Демографические процессы в Азербайджане происходят быстро".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 29 января в Центре Гейдара Алиева конференции, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за прошедшие 14 лет численность населения увеличилась на 1,5 млн человек, за этот период неоднократно повышались заработные платы и пенсии, были реализованы значимые социальные проекты, построены тысячи школ, сотни медицинских учреждений, олимпийские спортивные комплексы, развитие предпринимательства находилось в центре внимания.