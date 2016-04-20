Глава государства ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Насиминском районе

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом парке отдыха на пересечении улиц Самеда Вургуна и Бакыханова на территории Насиминского района Баку.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о проделанной в парке работе.

При создании нового парка общей площадью 10 тыс. квадратных метров были использованы высококачественные строительные материалы. На территории парка площадью 5 тыс. квадратных метров проведено озеленение, высажено много сосен, оливковых деревьев и платанов. В парке также сооружена система освещения, соответствующая современным стандартам.

В уголке отдыха построены современные объекты общественного питания. При строительстве данных объектов были использованы небьющиеся безопасные стекла. Объекты общественного питания также оснащены системой освещения, отвечающей современным требованиям. В парке созданы все условия для отдыха.

Обстоятельно ознакомившись с проделанной работой, глава государства дал соответствующие поручения.

Отметим, что до создания парка здесь размещались здания с истекшим сроком эксплуатации, а прилегающая территория находилась в непригодном состоянии. Данная территория не соответствовала современному облику столицы. Именно поэтому здесь был реализован проект создания нового парка.

Новый парк полностью изменил облик территории, для жителей столицы создан еще один уголок отдыха, отвечающий современным требованиям.