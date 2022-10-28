Глава Госфонда соцзащиты избран председателем Комитета управления Европейской сети

Глава Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов в рамках заседаний Всемирного форума социального обеспечения Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) в Марокко избран членом бюро международной организации и председател

Глава Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов в рамках заседаний Всемирного форума социального обеспечения Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) в Марокко избран членом бюро международной организации и председателем Комитета управления Европейской сети.

Об этом Report сообщили в Госфонде соцзащиты.

В члены Комитета управления Европейской сети наряду с Азербайджаном были избраны руководители соответствующих структур девяти стран (Турция, Венгрия, Польша, Бельгия, Франция, Казахстан, Нидерланды, Великобритания, Италия).

Напомним, что МАСО была создана в 1927 году. Это международная организация, которая объединяет до 330 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран и возглавляет глобальную кампанию по всесторонней поддержке социального обеспечения во всем мире.