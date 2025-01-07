Глава Госфонда: Повышение заработной платы коснется 700 тысяч граждан

В Азербайджане, наряду с повышением минимальной заработной платы, планируется также увеличить оклады работников некоторых сфер.

В Азербайджане, наряду с повышением минимальной заработной платы, планируется также увеличить оклады работников некоторых сфер.

Как сообщает Report, об этом в эфире DOST TV заявил глава Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов.

По его словам, повышение заработных плат охватит 700 тысяч граждан: "400 тыс. из них работают в государственном секторе, 300 тыс. - в частном. Установление в Азербайджане минимальной заработной платы на уровне 400 манатов создаст волновой эффект и поспособствует повышению зарплат работников ряда сфер".

Глава Госфонда добавил, что с 1 февраля минимальные пенсии также будут повышены на 14% - до 320 манатов, а индексация пенсий затронет 1 млн 100 тысяч граждан.

"В 2018 году на финансирование пособий и пенсий было направлено около 430 млн манатов. По итогам 2024 года этот показатель вырос почти в 5 раз - до 2 млрд манатов", - отметил он.

Мамишов добавил, что также планируется увеличить стипендии.