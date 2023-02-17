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Глава Госагентства: Процесс назначения инвалидности проходит прозрачно

Глава Госагентства: Процесс назначения инвалидности проходит прозрачно Процесс назначения инвалидности в Азербайджане производится прозрачно.
Социальная защита
17 февраля 2023 г. 13:43
Глава Госагентства: Процесс назначения инвалидности проходит прозрачно

Процесс назначения инвалидности в Азербайджане проходит прозрачно.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

"Лица, входящие в группу риска, регулярно обследуются. Наша главная цель - прозрачность в определении инвалидности в текущем и следующем периоде, а также обеспечение беспрепятственного получения группы инвалидности людьми с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Əlillik təyinatı şəffaf şəkildə həyata keçirilir"

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