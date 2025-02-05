Глава ГФСЗ: Пенсии в Азербайджане будут индексироваться автоматически

Индексация пенсий в Азербайджане производится автоматически в электронном порядке, без необходимости подачи заявлений или предоставления документов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов.

"Распоряжение президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" создает возможность для обеспечения очередного повышения пенсий в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемого с начала этого года, а также для успешного продолжения последовательных мер в области усиления социальной защиты пенсионеров и в этом году", - сказал Мамишов.

Он напомнил, что в рамках нового социального пакета, реализуемого с начала года, пенсии будут проиндексированы на 8,1%.

По его словам, повышение охватывает все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, и осуществляется на основе данных Госкомитета статистики об увеличении средней зарплаты за 2024 год.