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Глава Фонда: YAŞAT отклоняет обращения по медуслугам, включенным в полис ОМС

Глава Фонда: YAŞAT отклоняет обращения по медуслугам, включенным в полис ОМС Фонд YAŞAT отклоняет обращения граждан, если они связаны с предоставлением медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).
Социальная защита
9 декабря 2024 г. 12:31
Глава Фонда: YAŞAT отклоняет обращения по медуслугам, включенным в полис ОМС

Фонд YAŞAT отклоняет обращения граждан, если они связаны с предоставлением медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом глава Фонда Эльвин Гусейнов заявил на пресс-конференции в Центре ASAN xidmət по итогам четырехлетней деятельности Фонда.

Он напомнил, что пакет обязательного медицинского страхования включает более 3 100 услуг.

"Если необходимая медицинская услуга предоставляется государством, мы объясняем это гражданам и отклоняем их обращение", - отметил Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" Fondunun rəhbəri: Bəzən icbari tibbi xidmətlər zərfində olan tibbi xidmətlər üzrə müraciətdən imtina edirik

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