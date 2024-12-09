Глава Фонда: YAŞAT отклоняет обращения по медуслугам, включенным в полис ОМС

Фонд YAŞAT отклоняет обращения граждан, если они связаны с предоставлением медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Фонд YAŞAT отклоняет обращения граждан, если они связаны с предоставлением медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом глава Фонда Эльвин Гусейнов заявил на пресс-конференции в Центре ASAN xidmət по итогам четырехлетней деятельности Фонда.

Он напомнил, что пакет обязательного медицинского страхования включает более 3 100 услуг.

"Если необходимая медицинская услуга предоставляется государством, мы объясняем это гражданам и отклоняем их обращение", - отметил Гусейнов.